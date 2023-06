SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher do Tennessee (EUA), de 47 anos, foi presa sob alegações de tentar contratar um matador de aluguel para assassinar a esposa de um homem que ela conheceu em um site de relacionamentos, segundo apurou a ABC News.

Melody Sasser transferiu aproximadamente R$ 49,6 mil (US$ 10 mil) em bitcoin para um site na dark web chamado Online Killers Market (Mercado de Assassinos Online) em troca do assassinato da esposa do "crush".

A mulher, e o homem que ela conheceu no site de relacionamentos Match.com, David Wallace, haviam se tornado amigos de caminhada. Wallace trabalha para o Departamento de Energia dos EUA e estava noivo de outra mulher, Jennifer.

Quando ela descobriu que ele planejava se mudar para outro estado com a futura esposa, ela supostamente recorreu à dark web para encontrar um matador de aluguel. Sob o pseudônimo "cattree", a mulher publicou seu pedido de assassinato no site.

O advogado de defesa da suspeita foi procurado pela ABC News, mas se recusou a comentar sobre o caso.

RASTREAMENTO POR APLICATIVO

No outono de 2022, ela havia aparecido de surpresa na nova casa do casal no Alabama e supostamente fez ameaças, expressando sua desaprovação aos planos de mudança deles para o estado.

A suspeita obteve do aplicativo de rastreamento de atividades físicas Strava informações detalhadas sobre a vítima, incluindo residência, local de trabalho e veículo, bem como detalhes específicos sobre sua localização.

Em março deste ano, a mulher entrou em contato com o site de assassinatos por encomenda, confirmando a precisão das informações que ela havia fornecido, fazendo referência às atividades recentes da vítima.

Em 18 de maio, Sasser foi presa por tentativa de assassinato por encomenda e está aguardando para comparecer perante um tribunal federal. Se condenada, pode pegar 10 anos de prisão.