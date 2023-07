SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu o Alasca e provocou um alerta de tsunami, informou o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos) neste domingo (16). O alerta, contudo, foi retirado logo em seguida.

O terremoto ocorreu às 22h48, horário local, no sábado (15), cerca de 90 km a sudoeste da pequena cidade de San Point e a uma profundidade de 21 km na península do Alasca, disse o USGS.

A agência especializada revisou para baixo a magnitude do terremoto, inicialmente fixada em 7,4.

Para outras costas do Pacífico dos EUA e do Canadá, na América do Norte, o nível de risco de tsunami está sendo avaliado.

O Alasca faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Foi atingido por um terremoto de magnitude 9,2 em março de 1964, o mais forte já registrado na América do Norte.

Esse terremoto devastou Anchorage e desencadeou um tsunami que atingiu o Golfo do Alasca, a costa oeste dos Estados Unidos e o Havaí.

Mais de 250 pessoas morreram devido ao terremoto e ao tsunami naquela ocasião.

