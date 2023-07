SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de mergulhadores que fazia uma expedição de exploração no Mar da China Oriental, em Taiwan, se deparou com um raro peixe das profundezas, com cerca de dois metros de comprimento, e que possui fama de representar presságios apocalípticos.

Os mergulhadores encontraram o peixe gigante, da espécie peixe-remo (Regalecus glesne), com buracos misteriosos em seu corpo e decidiram gravar imagens da criatura, que depois se espalharam pelas redes sociais.

No vídeo, postado no perfil do Instagram do mergulhador Wang Cheng-Ru, o grupo é visto se aproximando ao redor da criatura prateada e brilhante, enquanto ela nada perto da superfície.

Em outro ponto do vídeo, é possível ver o momento em que um dos mergulhadores estende a mão e toca no animal.

Os mergulhadores estimaram que o "peixe do juízo final", como é popularmente conhecido, tinha pouco mais de 1,90 metro de comprimento, o que, embora grande, não se compara ao tamanho máximo de 11 metros de comprimento que a espécie alcança, o que a torna o maior de todos os peixes ósseos.

O flagra de um peixe-remo, que normalmente vive em profundidades que vão de 200 a 1.000 metros, não é comum e pode significar que o peixe estivesse morrendo.

"Ele devia estar morrendo, então nadou para águas mais rasas", afirmou o instrutor de mergulho Wang Cheng-Ru à Jam Press sobre o animal gigante, o primeiro com o qual ele se deparou em anos de mergulho.

Especialistas acreditam que os buracos encontrados no corpo do peixe podem ter sido causados por mordidas de um tubarão, seu principal predador.

MAU PRESSÁGIO

O surgimento de um peixe-remo pode representar um mau presságio para nós, humanos, de acordo com algumas mitologias.

Os orientais acreditam que a aparição desses habitantes das profundezas é um sinal de aproximação de um terremoto ou tsunami. No folclore japonês, ele é conhecido como o Mensageiro do Palácio do Deus do Mar.

Os peixes-remo são mais sensíveis a movimentações sísmicas do que os outros animais que vivem na superfície do oceano, segundo explicou o especialista em sismologia Kiyoshi Wadatsumi, em um artigo publicado na revista LiveScience.

Isso ocorre justamente porque eles vivem em águas mais profundas, onde as ondas sísmicas são mais fortes. Quando ocorre um terremoto, as ondas sísmicas se propagam pelo oceano e podem provocar tremores na superfície.

Os peixes-remo, que vivem em águas profundas, são os primeiros a sentir esses tremores. Por isso, quando eles são encontrados nas praias, muitas vezes é um sinal de que um terremoto está prestes a acontecer.

Esses temores aumentaram durante o terremoto e o tsunami de Fukushima em 2011, quando dezenas desses peixes encalharam na costa do Japão nos dois anos anteriores à catástrofe.