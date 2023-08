SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro turistas morreram enquanto tentavam atravessar o deserto conhecido como Mar da Morte, na China, onde as temperaturas chegaram a 70°C.

Três homens e uma mulher foram encontrados mortos no deserto. Suas identidades e nacionalidades não foram reveladas

Eles estavam tentando cruzar, sem autorização, a Reserva Natural Nacional de Camelos Selvagens de Xinjiang Lop Nur, quando o carro quebrou, segundo informou o jornal Daily Mail.

Eles iniciaram a jornada no dia 22 de julho, mas não estavam preparados para as condições severas, com temperaturas que chegaram aos 70°C.

Autoridades chinesas informaram que os turistas entraram na reserva sem autorização, como parte de um comboio auto-organizado, e se perderam ao longo do caminho, conforme apurou o jornal The Sun.

Após extensas operações de busca e resgate, o veículo foi encontrado, na última quinta-feira (27). Dois homens e uma mulher estavam mortos dentro do veículo e as autoridades descobriram que o outro turista que estava com eles havia desaparecido.

O homem foi encontrado morto, caído de costas na areia, por equipes de resgate, na noite de sábado. As autoridades acreditam que, depois que o veículo deles quebrou, ele tentou buscar ajuda a pé.

Seu rosto, braços e pés estavam completamente queimados e enegrecidos devido às temperaturas extremas a que o corpo foi exposto.

A Reserva Nacional de Camelos Selvagens de Lop Nur, que cobre uma área de 48,1 quilômetros quadrados, é extremamente perigosa durante os meses de verão, com temperaturas que podem atingir até 80°C.

Os carros podem ficar facilmente presos na areia fofa e, sem equipamento adequado e suprimentos de comida e água, a travessia pode se tornar mortal.

A reserva é fechada para turistas e apenas é permitida a entrada com permissão especial, pois é um dos três habitats restantes do camelo bactriano selvagem, uma espécie criticamente ameaçada.