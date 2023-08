Um adolescente de 17 anos morreu e uma garota de 19 anos ficou gravemente ferida após caírem de um brinquedo em um parque de diversão localizado em Cap d'Agde, na costa sul da França, nesta segunda-feira (6).

Os dois estavam em um brinquedo chamado Adrenaline. A atração lembra uma tirolesa e os participantes ficam balançando de um lado para o outro. A informação é do jornal britânico The Sun.

De acordo com a reportagem, ventava muito na hora do acidente. A força do vento fez as vítimas baterem em obstáculos e caírem. A velocidade deles no brinquedo era de 112km/h e eles estavam a uma altura de 24 metros.

O adolescente morreu na hora e a garota foi levada em estado grave para o hospital. "Está em estado crítico no hospital após sofrer múltiplos traumas", informou o The Sun.

O parque foi interditado pelas autoridades francesas. Uma investigação já foi aberta e quatro funcionários foram levados para a delegacia e prestaram esclarecimentos. Além de investigar se os fortes ventos interferiram para o acidente, a polícia apura se houve falha mecânica do brinquedo.