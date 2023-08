BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - O produtor italiano de queijos Giacomo Chiapparini, 74, morreu na noite deste domingo (6) após ser atingido por toneladas de rodas de grana padano, tipo do laticínio que fabricava em Romano di Lombardia, cerca de 460 km ao norte de Roma, na Itália.

O homem, dono da empresa produtora, teria entrado sozinho na noite de domingo no armazém onde os produtos eram maturados para verificar uma máquina que fazia a limpeza dos queijos. Então, uma das prateleiras, que guardavam milhares de rodas de queijo com cerca de 40 quilos cada uma e 10 metros de altura, cedeu e levou ao desabamento das outras, atingindo Chiapparini, segundo o jornal italiano Corriere della Sera.

Os bombeiros da região foram acionados pela família do produtor, que ouviram um estrondo no depósito. "Tivemos que retirar os queijos e as prateleiras manualmente. Demoramos aproximadamente 12 horas para encontrar a vítima na manhã de segunda-feira (7)", explicou à AFP Antonio Dusi, representante dos bombeiros de Bergamo, maior cidade próxima, que destacou a "complexidade" da operação. Técnicos ainda investigam o que causou o desabamento.

Chiapparini produzia queijos do tipo Grana Padano desde 2006 e, segundo o site do local, produzia mais de 15 mil rodas por ano na propriedade, que administrava com familiares.