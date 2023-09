SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No topo de listas das cidades com os piores trânsitos do mundo, Lagos, no sudoeste da Nigéria, enfim ganhou sua primeira linha de metrô nesta segunda-feira (4), após décadas de espera.

A obra impacta milhões de pessoas que todos os dias enfrentam pesados congestionamentos. Segundo autoridades, uma viagem que antes levava duas horas agora pode ser feita em 15 minutos. Lagos é o principal centro financeiro do país africano e uma das cidades mais populosas do planeta ?em 2020, tinha 14,3 milhões de habitantes, segundo projeção das Nações Unidas.

O metrô foi inaugurado com pompa pelo governador Babajide Sanwo-Olu, que vestiu um uniforme azul de operador ferroviário e embarcou na viagem de estreia. "Iniciamos as operações comerciais tão esperadas", escreveu ele na plataforma X, o ex-Twitter. "[O metrô] é um projeto concebido para tornar Lagos totalmente interligada e irá transformar o sistema de transportes da cidade", acrescentou.

Em um primeiro momento, os trens poderão transportar 150 mil passageiros por dia, número que já será capaz de aliviar o trânsito na região, segundo a Autoridade de Transporte da Área Metropolitana de Lagos. Nos próximos meses, as autoridades prometem expandir o serviço para até 500 mil pessoas por dia.

O estado de Lagos, com aproximadamente 20 milhões de habitantes, tem o pior trânsito do mundo, segundo dados da plataforma Numbeo mencionados pela agência Bloomberg. O problema tende a se intensificar com o boom populacional registrado no país africano. Caso confirmadas as projeções da ONU, a população da Nigéria, hoje cerca de 225 milhões, deve dobrar na década de 2060. Entre outros aspectos, esse cenário expressa uma alta taxa de fecundidade ?5 filhos por mulher, enquanto a média global é 2,3.

A linha de metrô em Lagos foi planejada pela primeira vez em 1983, mas sofreu sucessivos atrasos devido a impasses financeiros e administrativos. A construção começou em 2009 e a previsão inicial de entrega era de dois anos. Mas a primeira fase do projeto, com 13 quilômetros de linhas, só foi finalizada recentemente. Os custos das obras são estimados em mais de US$ 130 milhões (R$ 646 milhões).

Por ora, o metrô liga a parte continental de Lagos, onde vive a maioria das pessoas, com a ilha mais rica da cidade, onde diversas empresas estão sediadas. No evento de inauguração, Sanwo-Olu enfatizou que Lagos recebe nigerianos de todo o país e disse que a construção da segunda fase do projeto, com mais 37 quilômetros de linhas, deverá ser finalizada ainda este ano.

O metrô foi construído pela empresa China Civil Engineering Construction Corp ?o gigante asiático tem aumentado os investimentos na África nos últimos anos, segundo especialistas, também como uma forma de expandir a influência na região.