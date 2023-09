SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma defesa enfática da Ucrânia durante discurso na Assembleia-Geral da ONU, e disse que a Rússia é o único país que pode encerrar a guerra.

O QUE ELE DISSE:

"Pelo segundo ano consecutivo, este encontro é encoberto pela sombra da guerra", disse Biden.

A Rússia é a única responsável por essa guerra, a Rússia é a única que tem o poder para encerrar essa guerra imediatamente e a Rússia é a única que impede o caminho da paz, porque o preço da Rússia pela paz é a rendição, o território e as crianças da Ucrânia.

Joe Biden, presidente dos EUA

Presidente também disse que país de Vladimir Putin não vai vencer conflito pelo cansaço. "A Rússia acredita que o mundo vai se cansar e permitir que ela brutalize a Ucrânia sem consequências. Mas se abandonarmos os valores centrais da Carta das Nações Unidas para acalmar um agressor, os estados-membros poderão confiar que estão protegidos? Se permitirmos que a Ucrânia seja repartida, a independência de qualquer país estará segura?", questionou.

Biden também abordou outros temas, como o apoio ao combate da crise climática. "Desde o primeiro dia do meu governo, os EUA tratam essa crise como a ameaça existencial que é, não só para nós, mas para toda a humanidade", disse, citando as enchentes na Líbia e os incêndios na Europa como resultados da mudança do clima. "Esses retratos contam uma história urgente do que nos aguarda se falharmos em reduzir a dependência de combustíveis fósseis".

