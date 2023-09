SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade nesta semana uma resolução para tornar roupas formais obrigatórias no plenário da Casa. A nova determinação vem após o líder da maioria, senador Chuck Schumer, ter permitido que os parlamentares fossem trabalhar usando vestimentas mais casuais.

Resolução diz que homens deverão usar paletó, gravatas e calças compridas. O texto não especifica quais devem ser as roupas para mulheres.

Decisão acontece após roupas do senador democrata John Fetterman causarem estranheza. O parlamentar da Pensilvânia presidiu uma sessão nesta semana usando uma camisa de mangas curtas. Ele estava usando roupas mais casuais desde retornar, em abril, de uma internação para tratar depressão. Imagens mostram o político usando bermudas, tênis e moletons para ir ao Capitólio em várias ocasiões.

Senadores republicanos e democratas repudiaram relaxamento no código de vestimenta. "O Capitólio dos Estados Unidos é mais do que um lugar de trabalho", defendeu o republicano Mitt Romney (Utah). "Como senadores, devemos demonstrar alto nível de reverência pela instituição que servimos, e nossas roupas são algumas das expressões mais básicas desse respeito".

Líder do Senado conversou com Fetterman e formalizou o dress code mais restrito. "Apesar de nunca termos tido um código de vestimenta oficial, na semana passada percebemos que formalizar é a melhor maneira de seguir em frente", disse o senador Chuck Schumer. "Eu agradeço muito ao senador Fetterman por trabalhar comigo em um acordo que todos consideramos aceitável".

Nas redes sociais, Fetterman compartilhou a aprovação da resolução com um meme do ator Kevin James, que tem sido usado para ilustrar situações em que o interlocutor se sente travesso ou atrevido, segundo a enciclopédia não-oficial Know Your Meme.