SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo registrou o momento em que uma Ferrari e uma Lamborghini colidiram com uma van, que acabou capotando. O acidente deixou dois turistas suíços mortos.

A colisão aconteceu nesta segunda-feira (2) em uma estrada estadual no sul da Sardenha, na Itália, durante um passeio de carros de luxo: o Sardinia Supercar Tour. A Lamborghini e a Ferrari tentaram uma ultrapassagem e colidiram com uma van, que não fazia parte da corrida.

Segundo o Jornal local Corriere della Sera, a Ferrari era alugada e foi carbonizada, duas pessoas que estavam dentro do veículo morreram, Melissa e Markus Krautli. Já a Lamborghini caiu em uma vala ao lado da pista, mas os turistas do carro, indianos de Mumbai, saíram em segurança. Os outros envolvidos no acidente ficaram feridos.

O local é uma estrada de mão-dupla chamada "195", onde é proibida a ultrapassagem. As autoridades da Itália estão investigando o incidente.