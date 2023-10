SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia do Maine, nos Estados Unidos, continua procurando pelo atirador que matou ao menos 18 pessoas em Lewinston, cidade com menos de 40 mil habitantes. Os agentes investigam um bilhete que pode ter sido escrito pelo foragido, e estão focando as buscas próximo do rio onde o carro do suspeito foi localizado.

Polícia apura bilhete. O secretário de segurança do estado, Mike Sauschuck, disse que ainda não pode compartilhar o conteúdo da nota.

Celular do suspeito foi encontrado, segundo a CNN. Entretanto, o secretário não falou nada sobre o aparelho na entrevista coletiva desta manhã.

Investigadores focam em rio próximo de onde carro do foragido foi encontrado. Segundo o secretário, há buscas em terra, pelo ar e na água, com drones e mergulhadores. Ele afirmou que o rio tem correnteza e que pessoas se afogam lá todos os anos.

"Não há dúvida para mim de que iremos prender esse indivíduo de um jeito ou de outro", disse Mike Sauschuck, secretário de segurança do Maine.

POLÍCIA PROCURA ATIRADOR

Homem branco de 40 anos abriu fogo em uma pista de boliche e em um restaurante. Ao menos 18 pessoas morreram e 13 ficaram feridas, no ataque a tiros mais mortal dos EUA desde maio de 2022.

Atirador foi identificado como Robert Card, reservista do Exército norte-americano e instrutor de tiro. Ele tem histórico de transtorno mental e passou duas semanas em uma instituição psiquiátrica neste ano, segundo informações da Reuters.

A polícia supõe que o atirador tenha dirigido até Lisbon, cidade vizinha, onde abandonou o veículo e tomou um barco para continuar a fuga. A polícia divulgou uma imagem do carro do atirador e pediu ajuda de possíveis testemunhas.