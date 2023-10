SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro pertencente à embaixada do Brasil em Sofia, capital da Bulgária, foi apreendido nesta sexta-feira (27) depois que autoridades locais encontraram 55 kg de cocaína em seu interior.

A informação, publicada pelo portal búlgaro 24 Chasa, foi confirmada pelo Itamaraty. Em nota, o órgão diz que o veículo foi furtado por um funcionário local da embaixada, e que o crime que não contou com a participação de quaisquer representantes diplomáticos brasileiros.

O comunicado afirma ainda que o funcionário em questão foi demitido por justa causa. "O Ministério das Relações Exteriores, por meio das embaixadas do Brasil em Sofia e em Ancara, está em contato com autoridades locais, colabora com as investigações e espera que o crime seja apurado prontamente", diz ele.

O carro, com placa característica de veículos de representação diplomática ou consular, foi apreendido em um posto alfandegário em Kapikule, na fronteira entre a Bulgária e a Turquia. Segundo o 24 Chasa, ao inspecioná-lo, oficiais da alfândega encontraram 52 pacotes de cocaína escondidos em diferentes locais.

Ainda de acordo com o portal búlgaro, o motorista do carro e o passageiro que viajava com ele foram acusados de tráfico de drogas e presos por ordem de um tribunal em Edirne, cidade no noroeste turco. Seus nomes não foram divulgados.