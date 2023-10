SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O embaixador do Brasil na Cisjordânia, Alessandro Candeas, afirmou que foi restabelecido o contato com os brasileiros em Rafah e Khan Yunis, cidades no sul da Faixa de Gaza. A região está incomunicável desde a sexta-feira (27) após corte de serviços de internet e telefonia.

Um motorista contratado pela embaixada foi até a região para verificar a situação. "Apesar do clima permanente de tensão e medo, todos os brasileiros estão bem, com alimento, água e gás para os próximos dias", disse Candeas em mensagem. O embaixador informou que foram pedidos alguns mantimentos a mais para os próximos dias e que os preços quase triplicaram.

Segundo a embaixada, há 34 pessoas, entre brasileiros e palestinos, em contato com o Itamaraty para tentar sair de Gaza e ir para o Brasil.