SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um esquema de segurança reforçado em seu local de votação, a ex-presidente e atual vice da Argentina, Cristina Kirchner, votou no começo da tarde deste domingo (19) em Santa Cruz, província no sul do país na qual começou sua carreira política.

O país vizinho escolhe seu próximo presidente nestas eleições, e Cristina disse que espera saber rapidamente sobre os resultados. "Sempre que as pessoas se expressam vale a pena", afirmou. Ela disse também, sem dar detalhes, que a última conversa que teve com o candidato que apoia, Sergio Massa, foi ontem.