SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Derrotada no primeiro turno das eleições à Presidência da Argentina, a ex-candidata Patricia Bullrich depositou seu voto no pleito deste domingo (19) por volta das 14h, no prédio da Sociedade Rural Argentina, em Buenos Aires.

A jornalistas, ela lamentou não estar mais na disputa: "É o fim de um longo processo. Pessoalmente, gostaria de estar nessa etapa. Mas a realidade foi outra", disse.

Ela acrescentou, porém, que o mais importante era que o processo democrático seguisse. E defendeu que "a Argentina possa ter a mudanças que nós, argentinos, merecemos" ?após o fracasso no primeiro turno, ela passou a apoiar o candidato da oposição, o ultraliberal Javier Milei.

A ex-candidata afirmou não ter decidido, contudo, se acompanharia a contagem dos votos no bunker do candidato.