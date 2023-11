SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Consulados da Argentina no Brasil registraram 2.468 votos de argentinos que vivem no país neste domingo do segundo turno presidencial que elegeu o ultraliberal Javier Milei para a Casa Rosada.

Como sempre, foi o Consulado-Geral em São Paulo, na avenida Paulista, o que mais registrou votos: 1.035. Os dados foram compartilhados pela embaixada da Argentina no Brasil.

Os números denotam o grande volume de argentinos que decidem não comparecer às urnas ?para cidadãos no exterior, o voto não é obrigatório.

A cifra dos que compareceram às urnas no Brasil representa apenas 10,7% dos cerca de 23 mil argentinos que a representação diplomática afirma estarem habilitados para votar no Brasil.

No primeiro turno das eleições, votaram 2.600 argentinos no país, sendo 1.100 deles em São Paulo.