BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - A cidade de São Francisco, na Califórnia, terminou a instalação nesta quarta-feira (3) redes de proteção na ponte Golden Gate para impedir a queda de pessoas que tentam suicídio no local.

Há décadas sobreviventes e familiares de vítimas advogam para que os equipamentos sejam colocados na emblemática estrutura, que já viu cerca de 2.000 pessoas pularem para uma queda de aproximadamente 70 metros desde que ela foi aberta, em 1937.

As redes são feitas de cabos de aço inoxidável de grau marítimo para resistir aos ventos, neblina e água marinha do local, na baía de São Francisco, e se projetam seis metros para os dois lados da estrutura, a iguais seis metros abaixo do tabuleiro da ponte.

"Temos uma barreira física contínua contra suicídios instalada em toda a extensão da ponte de 2,7 quilômetros, tanto no lado leste quanto no oeste. A ponte está selada", afirmou Dennis Mulligan, diretor geral do Distrito de Transporte e Rodovia da ponte, de acordo com a agência Associated Press.

A cidade aprovou o projeto das novas barreiras há mais de uma década, mas a obra iniciada em 2018 sofreu diversos atrasos.

Com a proximidade da conclusão da instalação, o número médio de pessoas que pularam da ponte caiu de 30 para 14, segundo Mulligan. As redes funcionam como um obstáculo para a queda e elemento de dissuasão, e bombeiros e funcionários de manutenção da ponte treinados para essas situações fazem os resgates.

Críticos do projeto afirmam que muito dinheiro foi gasto na estrutura. Os valores, inclusive, são alvo de litígio por parte das empreiteiras responsáveis, que afirmam terem gasto cerca de US$ 200 milhões (R$ 980) a mais devido a problemas no projeto e nas plataformas de manutenção da ponte, levando a obra a um total de cerca de US$ 400 milhões. Uma audiência está marcada para junho.

COMO AJUDAR QUEM PENSA EM SE SUICIDAR

O CVV (Centro de Valorização da Vida) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Se você está em busca de ajuda, ligue para 188 (ligação gratuita) ou acesse o site.