SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial de 29 anos morreu após cair e cortar a artéria carótida durante a própria festa de noivado na Austrália.

Liam Trimmer morreu no domingo (10) após se ferir no pescoço. Ele caiu após escorregar, mas não há clareza sobre o que o cortou, informou o canal australiano 9News Perth.

Amigos e a noiva de Liam, que é enfermeira, tentaram estancar o sangramento, sem sucesso. O policial morreu em casa, antes da chegada das equipes de socorro.

Britânico, Liam se mudou para a Austrália em 2013. Ele ganhou popularidade no país após participar do programa britânico "Wanted Down Under", dando conselhos para famílias britânicas que queriam ir para a Oceania.

A polícia australiana lamentou a morte de Liam, que foi classificado como "um homem capaz e jovem, com toda a vida pela frente".

"Fizemos de tudo para salvar a vida dele, mas não conseguimos. Sei que todos os envolvidos nessa situação estão realmente tristes neste momento", disse Coronel Blanch, comissário de polícia da Austrália Ocidental.