BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Em uma longa sequência, um homem descalço se revira no chão e ajeita a cabeça na mochila que faz as vezes de travesseiro, enquanto os pés desviam apressados. A cena, cada vez mais comum nas ruas de Buenos Aires, abre o novo documentário da jornalista Sylvia Colombo, colunista da Folha de S. Paulo e especialista em América Latina.

O curta "Chores por Mim, Argentina" estreia nesta quarta-feira (20) em São Paulo, no cinema de rua REAG Belas Artes. Com duração de pouco mais de 20 minutos, ele retrata os primeiros efeitos das medidas do governo de Javier Milei, que completou cem dias nesta terça-feira (19). O filme é uma produção do MyNews, canal de jornalismo independente.

Em meio a uma cobertura com tantos anúncios e novidades vindos de dentro da Casa Rosada, a repórter se afasta do palácio, "suja os sapatos" e ouve as ruas no seu entorno. Nelas, encontra histórias como a de Pablo, que vive numa pista de skate e sonha em escrever como o autor do livro que encontrou no lixo.

"A ideia do documentário foi mostrar como o cartão-postal de Buenos Aires tem muitas contradições com a vida comum da maioria dos argentinos. Na semana em que se completam três meses do governo Milei, quisemos expor como o ajuste proposto tem um custo social muito grande", diz Colombo.

O curta destrincha os impactos dos cortes de subsídios, programas sociais e ajudas aos bandejões populares espalhados pela cidade nos últimos meses, parte dura dos planos do ultraliberal para atingir seu grande objetivo: reequilibrar as contas públicas e acabar com a inflação.

Somando dados, o documentário dá um panorama dessas medidas e do contexto em que elas ocorrem, sem deixar de lembrar que a pobreza já cresce há tempos no país com a subida dos preços que come o poder de compra dos argentinos.

"Vivemos dia a dia", diz Miguel, um dos moradores de rua entrevistados. "Chegamos ao fim do mês engatinhando", afirma outro, catador de recicláveis.

Só em dezembro e janeiro, pontua no filme o pesquisador Eduardo Donza, da Universidade Católica Argentina (UCA), os preços acumularam uma alta de cerca de 50%, enquanto os salários subiram em média 15%, o que tem empurrado grande parte da população para baixo da linha de pobreza e levado manifestantes às ruas. As imagens mostram um desses atos, contra o megadecreto de desregulação anunciado por Milei.

Formada em história e jornalismo, Sylvia Colombo trabalhou por mais de 30 anos na Folha de S. Paulo. Foi trainee, repórter, editora da Ilustrada e correspondente em Londres e em Buenos Aires, onde mora atualmente. Hoje, é colunista do jornal.

No evento de estreia, ela mediará um debate com a participação de Vinicius Torres Freire, também colunista, Diego Guelar, ex-embaixador da Argentina no Brasil e na China, e Marcelo Fonseca, economista-chefe da REAG Investimentos.



"Chores por Mim, Argentina"

Quando Estreia nesta quarta (20), às 19h30

Endereço REAG Belas Artes - r. da Consolação, 2.423, São Paulo

Onde assistir Canal MyNews no YouTube

Direção Sylvia Colombo

Duração 21min50