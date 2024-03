MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A agência de fotos Getty Images afirmou em comunicado que encontrou uma segunda foto da família real com evidências de manipulação feitas por computador, informou a imprensa britânica nesta terça-feira (19). Desta vez, quem aparece ao centro da imagem é a rainha Elizabeth 2ª (1926-2022).

A foto, com a rainha sentada num sofá e cercada por dez de seus netos e bisnetos, foi tirada no palácio de Balmoral, na Escócia, em agosto de 2022, cerca de um mês antes da morte da soberana no mesmo local. O Palácio de Buckingham divulgou o registro apenas em 21 de abril de 2023, data em que teria sido comemorado o 97º aniversário de Elizabeth.

"A Getty Images revisou a imagem em questão e colocou uma nota do editor nela, afirmando que a imagem foi aprimorada digitalmente na fonte", disse a agência, em nota.

Há nove dias, cinco agências internacionais de fotografia retiraram de suas plataformas, devido ao mesmo problema, uma imagem de Kate Middleton, a esposa do príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico depois de seu pai, o rei Charles 3º. Kate aparece desejando um feliz Dia das Mães em 10 de março, data em que a ocasião foi celebrada no Reino Unido, mas parte do punho de uma de suas filhas está faltando, além de um zíper parecer desalinhado, entre outras incongruências.

A princesa de Gales se desculpou nas redes sociais: "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos causou. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães", escreveu.

A imagem familiar pretendia tranquilizar o público sobre a sua recuperação, pois ela não aparecia em público desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal, em janeiro.

Acabou alimentando teorias de conspiração sobre sua doença e gerando especulações generalizadas nas redes sociais e nos tabloides ingleses ?uma delas é que, pelo estado de floração da árvore que aparece ao fundo, a foto não poderia ter sido tirada em março.

Mais do que isso, o escrutínio trouxe à tona uma suposta crise no casamento, com a aparição de uma nova personagem. Rose Hanbury, 40, a marquesa de Cholmondeley, ex-modelo, amiga de Kate, 42, e suposta amante do príncipe William, 41.

Boatos referentes à marquesa começaram lá em 2019. Casada com um cineasta de 63 anos, com quem teve três filhos ?sendo que dois já foram apontados como possíveis filhos de William?, Rose Hanbury rompeu o silêncio nesta terça, por meio de seus advogados, que afirmaram que "os rumores são completamente falsos".

Kate, por sua vez, reapareceu, finalmente, no sábado (16), dois meses após a cirurgia, saindo de uma loja com o marido perto de sua residência, em Windsor, a 45 km de Londres.

O período de turbulências da princesa começou em 12 de setembro de 2023, segundo os tabloides. Nesse dia, ela revelou uma lesão no dedo após ter pulado em um trampolim com seus filhos. Três semanas depois, foi fotografada com dois dedos enfaixados juntos, fazendo o público estrilar sobre a gravidade da lesão.

Em 25 de dezembro, a mãe e as três crianças apareceram felizes e saudáveis, mas, três dias depois, uma ambulância com escolta policial foi vista saindo da Sandringham House, uma casa de campo da família real onde todos passaram o Natal.

Não houve declaração oficial que explicasse a presença da ambulância e, em 17 de janeiro, Kate foi admitida em um hospital privado de Londres para passar por uma cirurgia abdominal, descrita como planejada e bem-sucedida.

A família real não deu mais detalhes sobre a razão da cirurgia, apesar de dizer que a princesa de Gales passaria até duas semanas em um hospital da capital britânica. Durante essas duas semanas, não houve relatos de visitas de seus pais, irmãos ou filhos.

O príncipe William foi ao local no dia seguinte à cirurgia, mas não se soube de novas visitas. Cerca de uma semana depois, o rei Charles supostamente visitou Kate no hospital e ela teria recebido alta em 29 de janeiro ?não foram divulgados registros fotográficos da saída.

Em 5 de fevereiro, o rei anunciou seu diagnóstico de câncer. No mesmo dia, uma revista do Reino Unido publicou um artigo que dizia que a recuperação de Kate agora seria de nove meses e não de três.

Dois dias depois, em 7 de fevereiro, o príncipe Harry voou para Londres para uma visita hospitalar de 45 minutos para ver seu pai. A rainha Camilla também visitou o rei várias vezes. Mas não William, que tampouco emitiu qualquer tipo de votos públicos de melhoras ao pai.

A reaparição de Kate Middleton neste fim de semana, saindo das compras de uma loja de hortifrúti, sorridente e aparentando normalidade ao lado do marido, foi suficiente para calar os rumores? Não mesmo. Na internet, as pessoas que acompanham esse BBB da corte britânica correram para dizer que a foto não é da verdadeira princesa de Gales.