Forças israelenses invadiram o Hospital Kamal Adwan nesta sexta-feira (27), uma das três instalações médicas no extremo norte da Faixa de Gaza, incendiando grandes seções e ordenando que dezenas de pacientes e centenas de outras pessoas deixassem o local.

Em outra parte de Gaza, os ataques israelenses mataram pelo menos 25 pessoas, incluindo 15 em uma única casa na Cidade de Gaza, disseram os médicos e o serviço de emergência civil.

O Ministério da Saúde palestino informou que o contato com a equipe do hospital em Beit Lahiya, que está sob forte pressão das forças israelenses há semanas, foi perdido.

"As forças de ocupação estão dentro do hospital agora, queimando-o", afirmou o diretor do ministério, Munir Al-Bursh, em comunicado.

O Exército israelense disse que tentou limitar os danos aos civis e que "facilitou a retirada segura de civis, pacientes e equipe médica antes da operação", mas não deu detalhes.

Em nota, afirmou que combatentes do grupo palestino Hamas, que anteriormente controlava a Faixa de Gaza, operaram a partir do hospital durante a guerra.

Youssef Abu El-Rish, vice-ministro da Saúde nomeado pelo Hamas, disse que forças israelenses haviam incendiado o departamento cirúrgico, o laboratório e um depósito.

Assim como os hospitais Indonesian e Al-Awda, o Kamal Adwan foi repetidamente atacado pelas forças israelenses, que vêm atingindo o extremo norte da Faixa de Gaza há semanas, segundo a equipe médica palestina.

Centenas são obrigados a deixar hospital

Bursh disse que o Exército ordenou que 350 pessoas deixassem o Kamal Adwan e fossem para uma escola próxima que acolhe famílias desabrigadas. Entre elas estavam 75 pacientes, seus acompanhantes e 185 funcionários da equipe médica.

Segundo Abu El-Rish, os soldados estavam transferindo os pacientes e a equipe médica para o hospital Indonesian, que já havia sido desativado por causa dos fortes danos e esvaziado pelas forças israelenses um dia antes.

Imagens que circulam na imprensa palestina e árabe, que a Reuters não pôde verificar imediatamente, mostraram fumaça saindo da área de Kamal Adwan.

Grande parte da área ao redor das cidades de Jabalia, Beit Hanoun e Beit Lahiya, no norte do país, foi desocupada e sistematicamente arrasada, alimentando especulações de que Israel pretende manter a região como uma zona tampão fechada após o fim dos combates em Gaza.

Israel nega isso, dizendo que sua campanha é para evitar que militantes do Hamas se reagrupem.

