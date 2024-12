O governo brasileiro publicou uma nota, por meio do Ministério das Relações Exteriores, manifestando “profundo pesar” pelas 179 vítimas de acidente aéreo neste domingo (29), na Coreia do Sul. Uma aeronave vinda da capital da Tailândia, Bangkok, colidiu com um muro e pegou fogo , após uma tentativa de pouso forçado, em Muan, a 290 quilômetros de Seul, a capital sul-coreana.

“Neste momento de consternação, expressamos nossas sentidas condolências às famílias enlutadas e ao povo sul-coreano, reafirmando nossa solidariedade a todos atingidos na tragédia”, diz a nota, publicada na noite de ontem e atualizada na manhã desta segunda-feira (30).

De acordo com a Agência Lusa, o avião da companhia Jeju Air, com 175 passageiros e seis membros da tripulação a bordo, caiu por volta das 9h, ao tentar pousar. O Boeing 737-8AS acabou colidindo com um muro, após não conseguir frear ao final da pista. As autoridades suspeitam de um choque com um pássaro na aterrissagem, o que pode ter danificado o trem de pouso do avião. Dois membros da tripulação foram retirados da aeronave acidentada com vida.

Este é um dos desastres com mais mortes da história da aviação sul-coreana.

