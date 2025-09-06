Agência Brasil: Trump usou a Guarda Nacional para intervir em estados e cidades controlados pelos democratas. Qual o objetivo dele com essas intervenções?

Jamil Chade: O primeiro objetivo é sinalizar que o governo federal pode intervir em cidades, em estados, dependendo do interesse do governo federal. Isso é muito grave.

Outro objetivo é o da intimidação. Você coloca a Guarda Nacional nas ruas, que são militares, para intimidar todo mundo o governador de oposição, a sociedade, os imigrantes. Todo mundo passa a estar ameaçado.

O terceiro aspecto é, eventualmente, preparar para algum tipo de estado de sítio. Esses soldados estão ali conhecendo como funciona aquela cidade para, se for necessário, usar em um estado de sítio.

Agência Brasil: A pedido de Trump, o Texas alterou o desenho dos distritos eleitorais. Democratas dizem que a mudança beneficia os republicanos nas eleições legislativas de 2026 ao incluir, em distritos de maioria negra e hispânica, regiões de maioria branca. Isso não distorce a vontade popular?

Jamil Chade: Claro. O grande medo de Donald Trump, que está em jogo na eleição de 2026, é perder o Legislativo e o seu próprio projeto pode ficar ameaçado. Ele então já prepara uma alternativa que é mudar as regras do jogo.

Esse é o grande temor hoje da democracia americana. A democracia vai ser um jogo com plataforma sólida de regras, ou elas vão mudar dependendo do interesse daquela pessoa no poder?

O problema não é o Texas, é o que isso sinaliza. Isso sinaliza que, se eu achar que vou perder, eu vou mudar as regras para continuar no poder. Isso, nem de perto, é democracia.

Agência Brasil: Como está a democracia dos EUA após esses oito meses de governo Trump?

Jamil Chade: Os instrumentos da democracia, entre eles a eleição, estão sendo usados para manter um grupo no poder. Ela não atende mais ao objetivo da democracia, que é dar o poder à população.

Os instrumentos da democracia foram manipulados para que Trump chegasse ao poder. Uma vez no poder, eles transformam as leis, fazem um embate com o Judiciário, desmontam a liberdade de expressão de fato, porque eles não têm nenhum compromisso com a liberdade de expressão, muito pelo contrário.

Essa é talvez a novidade da nossa geração. É o uso da democracia por movimentos autoritários. A democracia vai sobreviver a isso? Ainda não temos resposta.

Agência Brasil: No livro, você destaca que Trump tenta desmontar a ordem mundial erguida após a 2ª Guerra Mundial. Por outro lado, a cúpula da Organização pela Cooperação de Xangai colocou Índia, China e Rússia juntos. Esse movimento do eixo euroasiático ameaça a ordem mundial que Trump pretende criar?

Jamil Chade: Trump vê a ordem internacional criada após a 2ª Guerra não como obsoleta, mas como uma ameaça aos seus interesses. Ele quer desmontar essa ordem porque ela representa limites para o seu próprio poder. Essa velha ordem já morreu, sem dúvida nenhuma, o que nós estamos é na disputa da nova ordem.

Agora, a iniciativa chinesa apresenta os seus princípios de ordem internacional, com base na soberania, não hegemonia, multilateralismo. Isso é uma resposta ao Trump.

Essa sinalização de uma aliança com Índia e Rússia mostra que um dos efeitos de Donald Trump é reorganizar o mundo. É obrigar o mundo a se reorganizar para enfrentar essa situação.

