SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - John Oliver, comediante e apresentador do Last Week Tonight, da HBO, se manifestou contra a suspensão de Jimmy Kimmel durante o seu talk-show no último domingo (21). Kimmel teve a sua atração suspensa na semana passada após realizar comentários, durante uma transmissão do Jimmy Kimmel Live!, da ABC, sobre a morte do influenciador conservador Charlie Kirk, que foi alvejado em 10 de setembro.

"A turma do Maga [movimento Make America Great Again] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso", disse Jimmy Kimmel na semana em que seu programa foi suspenso.

O anúncio da suspensão foi feita pela empresa Nexstar, dona de afiliadas da ABC, que condenou os comentários de Kimmel. Quem também se incomodou com os comentários foi Brendar Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações ?responsável por regulamentar as comunicações e a mídia dos EUA. É à esta agência federal que cabe a aprovação de uma grande fusão em andamento entre a Nexstar e a empresa Tegna, que, uma vez aprovada, trataria à primeira o alcance televisivo a 90% dos domicílios americanos.

Segundo Oliver, a morte de Kirk parece estar sendo utilizada como pretexto para o ataque de grupos como a população liberal, a comunidade trans dos Estados Unidos e figuras da mídia abertamente contrárias ao governo de Donald Trump.

"Embora você possa ter visto manchetes dizendo que ele [Kimmel] se meteu em problemas por comentários sobre o próprio Charlie Kirk, ou mesmo comentários sobre sua morte, isso não é estritamente preciso", disse Oliver em seu programa. Ele também reforçou que, no dia do assassinato de Kirk, Kimmel lamentou o ocorrido nas redes e desejou o bem da família do influenciador.

Segundo Oliver, a suspensão não se deu pelos comentários sobre Kirk, mas pela alusão que Kimmel teria feito à extrema-direita em seu monólogo. "Muitos têm tido dificuldade em identificar a frase ofensiva em seu monólogo [no discurso de Kimmel], já que o YouTube está cheio de comentários sob o vídeo como: 'Ainda estou esperando pela parte ofensiva.' E: 'O que ele disse que o fez ser demitido? Estou revendo os episódios da última semana e ainda não ouvi."

"Olha, a sequência de eventos aqui não poderia ser mais clara porque tudo foi feito às claras. Carr pressionou as emissoras para derrubar Kimmel. Elas fizeram isso, às vezes até citando diretamente Carr enquanto o faziam, e então Carr comemorou com um gif divertido. Isso parece ser um caso bastante claro do governo pressionando empresas para censurar a liberdade de expressão", acrescentou o apresentador do Last Week Tonight.

"Se o governo pode forçar uma rede a tirar um programa de late night do ar e fazer isso às claras, ele pode fazer coisas muito piores."

Oliver ainda disse a Primeira Emenda, ampla proteção à liberdade de expressão estabelecida na Constituição dos Estados Unidos, é fundamental para os Estados Unidos e citou uma antiga publicação feita por Carr. "''A liberdade de expressão é o contrapeso. É o controle sobre o poder governamental. É por isso que a censura é o sonho do autoritário.'"