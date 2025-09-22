SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O funeral do ativista conservador Charlie Kirk, morto em Utah, será realizado neste domingo (21) no estádio State Farm, em Glendale, na região metropolitana de Phoenix, Arizona (EUA).

A despedida contará com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o evento reúne milhares de pessoas para prestarem homenagem a Kirk.

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou presença. "Aposto que esse estádio estará bem lotado, talvez completamente lotado. Vai ser grande. Estarei no estádio e acho que direi algumas palavras."

Milhares de participantes fazem fila para entrar no memorial. Ainda pela manhã, antes do início do evento, por volta das 12h (horário de Brasília), pessoas se organizam para participar da cerimônia em memória de Kirk.

Organizadores do evento também confirmaram discurso da viúva, Erika Kirk, do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e de outras sete pessoas. São elas: o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.; o secretário de Defesa, Pete Hegseth; a diretora de Inteligência, Tulsi Gabbard; o apresentador Tucker Carlson; o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller; e o diretor do gabinete pessoal presidencial da Casa Branca, Sergio Gor.

A vestimenta recomendada é "melhor traje de domingo". A organização orientou os presentes a vestirem vermelho, branco ou azul, ao contrário da tradicional roupa preta usada em eventos do tipo.

O evento será teste para o Serviço Secreto

O órgão disse em comunicado que "o planejamento conjunto de segurança está em andamento para o memorial e funeral de Charlie Kirk". Conforme o Serviço Secreto norte-americano, "informações apropriadas relacionadas à segurança pública serão fornecidas conforme o processo for se desenvolvendo nos próximos dias".

Ainda não está claro se o funeral foi classificado como evento nacional de segurança especial. Se for esse o caso, a organização receberá recursos adicionais do governo federal, além da garantia da coordenação de autoridades estaduais e locais para reforço da segurança.

Pelo seu tamanho e características, evento em estádio será teste em momento de hostilidades. Uma das características da arena é ter teto retrátil, o que significa que pode estar fechado ou aberto durante o evento. Locais abertos costumam representar dificuldades maiores de monitoramento.

"Este local pode ser visto como um alvo atraente para um agente hostil por causa da sua visibilidade. O potencial de [o funeral] ser interrompido por uma série de ameaças diferentes, ou mesmo pela ameaça de uma ameaça, é algo em que as autoridades policiais precisam realmente se concentrar e, em seguida, implementar os protocolos de mitigação imediatamente", disse Jonathan Wackrow, ex-agente do Serviço Secreto dos EUA, à CNN