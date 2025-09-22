BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que as ações de Israel na Faixa de Gaza são um extermínio do povo palestino que tenta também acabar com as possibilidades de criação de um Estado palestino.

"O que esta acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel quanto a Palestina têm direito de existir", afirmou Lula em discurso de pouco menos de cinco minutos, durante conferência sobre a solução de dois Estados, na ONU ?evento boicotado por Israel e Estados Unidos.

Lula lembrou que o plano de partilha do então mandato britânico da Palestina foi adotado em sessão há 78 anos presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. "Naquela ocasião, nasceu a perspectiva de dois Estados, mas só um se materializou."

"Um Estado se assenta sobre três pilares: o território, a população e o governo. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso palestino", disse Lula.

"Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? E como construir um governo sem empoderar a Autoridade Palestina?", afirmou o presidente brasileiro.

Lula lembrou do relatório recente de comissão inquérito da ONU para voltar a chamar as ações de Israel em Gaza de genocídio. O petista também ressaltou a decisão do governo brasileiro de entrar como parte do processo aberto pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça contra Tel Aviv.

