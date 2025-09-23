SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O veterano jornalista mexicano Jorge Ramos, conhecido por defender, nos Estados Unidos, os direitos humanos dos imigrantes latino-americanos, fez carreira em meios de comunicação grandes e tradicionais. Hoje, vem apostando em formatos independentes com sucesso.

No programa de estreia de seu podcast The Moment, ao lado de sua filha, Paola, Ramos conversa com o socialista Zohran Mamdani, deputado estadual pelo Queens de apenas 33 anos que venceu a primária do Partido Democrata e é candidato a prefeito de Nova York. A eleição ocorre no próximo dia 4 de novembro.

Na reta final de sua campanha, Mamdani está tentando ampliar apoios dentro do partido e disputar o centro do debate com rivais mais conhecidos. Se vencer, será o primeiro prefeito muçulmano da cidade. Mamdani é de ascendência indiana e nasceu em Uganda.

O programa é narrado em inglês, e o público-alvo é a audiência de latino-americanos que residem nos EUA. Mas o projeto não se resume a isso. A ideia é debater a democracia nos anos da Presidência de Donald Trump.

Nas palavras do próprio Ramos: "Um dia, no futuro, quando me perguntarem o que fiz nesses anos difíceis para a democracia no mundo, quero poder dizer que trabalhei em algo importante. Por isso o nome do programa é esse: ?o momento'".

Mamdani fala de seus projetos, entre eles, baixar o custo de vida na cidade mais cara dos EUA, transformar o transporte em um serviço gratuito, criar mercearias de propriedade da cidade para reduzir preços, construir creches e tornar mais acessíveis os aluguéis. A dupla de entrevistadores faz perguntas incisivas sobre o custo desses projetos. Em algumas, ele se sai bem. Outras soluções que apresenta parecem menos factíveis.

A eleição nova-iorquina ganhou projeção nacional porque trata de vários temas dos EUA de hoje, como a imigração, a criação de empregos para essa população, o acesso à saúde, a desigualdade e o racismo.

Parte do charme do programa está na relação pai-filha e em como diferentes gerações veem esse momento, de modo sério, mas também descontraído. Ramos conduz com a força de um âncora e foco na política dura; Paola diversifica a pauta e faz perguntas relacionadas à agenda identitária.

Ramos é um dos nomes mais influentes do jornalismo em espanhol nos EUA. Nascido na Cidade do México, fez carreira na Univision, onde ancorou o Noticiero Univision por quase quatro décadas e apresentou o dominical Al Punto.

Reconhecido por entrevistas duras com lideranças de todos os espectros (as mais famosas em diferentes momentos do governo de Hugo Chávez), por peitar Trump publicamente em mais de uma ocasião e por coberturas históricas (da queda do Muro de Berlim ao 11 de Setembro), Ramos deixou a emissora em dezembro de 2024 para novos projetos. Em sua conta de Instagram, por exemplo, transmite comentários sobre política latino-americana. Já foi chamado de "o Walter Cronkite da América Latina" e figurou em listas de mais influentes da revista Time.

Já Paola, por sua vez, é autora e comentarista (MSNBC/Telemundo), com obra recente sobre a direita latina.

The Moment tem bom ritmo, pauta bem desenhada e excelente condução. Resta saber se os seguintes episódios manterão o padrão da estreia.

THE MOMENTO

Avaliação Muito bom

Onde Disponível no Spotify

Autoria Jorge Ramos e Paola Ramos

Link https://open.spotify.com/episode/05fm6jtjMmwpMI1dGogSOm

Duração 39 minutos