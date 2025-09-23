SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Re?my Buisine, da plataforma francesa de vídeos Brut., flagrou uma cena inusitada do presidente Emmanuel Macron nas ruas de Nova York, onde está para participar da Assembleia-Geral da ONU.

Macron, como mostra o vídeo, foi brevemente bloqueado pela polícia devido à passagem da comitiva do presidente americano, Donald Trump.

Bem-humorado, o presidente francês ligou para Trump para fazer piada com a situação.

Nesta segunda, Macron afirmou que a França reconhece o Estado da Palestina, oficializando anúncio feito em julho de que tomaria esse passou durante a reunião da ONU.

Macron deu a declaração durante evento sobre o fim do conflito no Oriente Médio e a solução de dois Estados na região de Israel-Palestina. O encontro é presidido pela França e pela Arábia Saudita, e não tem a presença de Israel e Estados Unidos, contrários à proposta de reconhecimento da Palestina e do estabelecimento da solução de dois Estados.