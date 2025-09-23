SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário-geral da ONU, António Guterres, abriu, às 10h desta terça-feira (23), a sessão de debate da assembleia anual da organização, que este ano está em sua 80ª edição. Após sua fala, a presidente da Assembleia-Geral, Annalena Baerbock, vai fazer um discurso antes de o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser o primeiro chefe de Estado subir à tribuna, como rege a tradição.

Em seguida, o presidente dos Estados Unidos e anfitrião do encontro, Donald Trump, vai discursar.