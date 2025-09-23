SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A delegação dos Estados Unidos reagiu de forma tímida ao discurso do secretário-geral da ONU, António Guterres, na Assembleia-Geral do órgão, nesta terça-feira (23). Ele foi o primeiro líder a falar, antes dos chefes de Estado e da presidente do evento, Annalena Baerbock, e mencionou temas como mudança climática e guerra na Faixa de Gaza.

Antes de encerrar sua fala, o ex-primeiro-ministro de Portugal afirmou ter crescido em um mundo "em que as escolhas eram poucas". "Eu cresci em uma ditadura sombria onde o medo silenciou vozes e a esperança quase foi destruída. E nas horas mais sombrias eu descobri a verdade que nunca me abandonou: o poder não pertence àqueles que dominam ou dividem, o poder pertence às pessoas, à nossa determinação compartilhada em defender a dignidade e a igualdade", afirmou Guterres ao fim de seu discurso.