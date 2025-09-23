SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu discurso de abertura, António Guterres afirmou que a ONU foi fundada sobre os princípios de cooperação e paz e que esses valores estão sob ameaça. "Entramos em uma era de perturbação imprudente e sofrimento humano implacável. Olhem ao redor: os princípios das Nações Unidas que vocês estabeleceram estão sob ataque", declarou.

Ele também citou a guerra entre Israel e Hamas e condenou a "sistemática destruição de Gaza". O secretário-geral pediu um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns mantidos pelo grupo terrorista.

"Em Gaza, os horrores já se aproximam de um terceiro ano monstruoso", afirmou. "São o resultado de decisões que desafiam a humanidade mais básica. A escala de morte e destruição está além de qualquer outro conflito em meus anos como secretário-geral."