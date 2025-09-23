SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente da Assembleia-Geral, Annalena Bareback, fez um discurso de defesa do papel da ONU (Organização das Nações Unidos) em um momento desafiador para o órgão e para o multilateralismo.

"Nosso mundo está em dor. Imagine quanto trabalho seria necessário sem as Nações Unidas, sem a Unicef", afirmou. "Se pararmos de fazer a coisa certa, o mal prevalecerá.

Isso não se trata de grandes celebrações, trata-se de alcançar resultados e não desistir."

Ela disse que eles estão reunidos nesta terça "para provar que esta instituição importa".