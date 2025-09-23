SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos subiu ao palanque da Assembleia-Geral da ONU pelo lado oposto ao utilizado por Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o brasileiro deixou o púlpito pela direita, Donald Trump entrou pela esquerda, em uma cena marcada por poucos minutos de intervalo entre a saída de um e a chegada do outro. Minutos depois, já encerrado o discurso de Lula, ele retornou ao plenário pouco depois do início da fala de Trump.

A primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, a Janja não aplaudiu a entrada do americano.