SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump afirmou que, durante seu mandato, "o número de imigrantes em situação ilegal admitidos e entrando em nosso país foi zero". "Difícil de acreditar. Porque, se olharmos para apenas um ano atrás, eram milhões e milhões de pessoas entrando [nos EUA] de todos os cantos do mundo, vindas de prisões, hospitais psiquiátricos e outras instituições", seguiu o americano, criticando o que ele chamou de "ridícula política de fronteira aberta" de seu antecessor, Joe Biden.