SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23) que encerrou sete guerras em sete meses de mandato, fazendo mais do que as próprias Nações Unidas.

"Eu finalizei sete guerras intermináveis", afirmou o republicano, que inclui nessa conta os conflitos entre Israel-Irã, Paquistão-Índia e Armênia-Azerbaijão. "Eu tenho muito orgulho disso, mas foi uma pena que eu tive que fazer tudo isso em vez de as Nações Unidas tomarem a frente. Infelizmente, a ONU nem tentou ajudar em nenhuma dessas guerras. Eu encerrei sete guerras conversando com os líderes de cada um desses países que nunca receberam um telefonema das Nações Unidas", afirmou, antes de criticar o teleprompter do evento, que, segundo ele, havia parado de funcionar.

"Essas são as coisas que eu recebi das Nações Unidas. (...) Muito obrigado", afirmou, reafirmando sua intenção de ganhar o Prêmio Nobel da Paz.