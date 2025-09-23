SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trump criticou os países ocidentais que reconheceram Estado da Palestina nos últimos dias, afirmando esses governos deveriam se unir em torno da libertação dos reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas.

"Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente ofertas razoáveis de paz. Não podemos esquecer 7 de outubro", disse ele. "Alguns membros [da ONU] estão buscando reconhecer unilateralmente um Estado palestino."

"Isso seria uma recompensa por essas atrocidades horríveis", acrescentou Trump. "Precisamos trazer os reféns de volta."