SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ONU financia um ataque a países ocidentais por meio da migração durante seu discurso na Assembleia-Geral do órgão nesta terça-feira (23).

"A ONU não está resolvendo problemas, como deveria, está criando novos problemas para que nós solucionemos. O melhor exemplo disso é o problema político número um: a crise de migração descontrolada. Está totalmente descontrolada. Os países estão sendo arruinados. A ONU está financiando um ataque aos países ocidentais e suas fronteiras", afirmou. "A ONU sustenta e apoia as pessoas que entram nos EUA e a gente tem que expulsá-las. (...) A ONU deveria impedir invasões, e não criá-las."

O republicano também criticou o que chamou de "governo incompetente" de seu antecessor, o democrata Joe Biden. "Estamos reafirmando que a América pertence aos americanos", continuou, antes de falar a Europa. "Como eles escolhem ser politicamente corretos, não estão fazendo absolutamente nada a respeito disso. Eu olho para Londres, em um momento em que está terrível. Já mudou tanto."