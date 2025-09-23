SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de manifestantes se reuniram em frente à sede da ONU, em Nova York, nesta terça-feira (23), no momento em que o prédio recebe líderes de todo o mundo para a Assembleia-Geral do órgão.

Eles protestaram contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o segundo chefe de Estado a falar na tribuna das Nações Unidas. Frases como "Trump é a emergência", "Querido mundo, pedimos desculpas" e "Prenda Trump" estavam escritas em cartazes

"Outros países precisam saber que as pessoas que residem nos Estados Unidos não aprovam Trump", disse ao jornal americano The New York Times Alexis Danzig, 64, que estava em uma fila com outros manifestantes que haviam acabado de ser detidos. "Trump é uma ameaça à democracia em todos os lugares."

Tags:

Nova York