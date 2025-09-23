SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, faz um duro discurso sobre Gaza. Ele mostra uma foto da palestinos com bacias em busca de comida, e de um bebê desnutrido por fome. "Isso representa o ponto mais baixo da humanidade", disse, sob aplausos. "O genocídio em Gaza está sendo transmitido ao vivo pela mídia e redes sociais."

Ele próprio acusado de atacar liberdade de expressão e imprensa na Turquia, Erdogan criticou essas violações por Israel, e disse que Tel Aviv não trava uma luta contra o terrorismo, mas um genocídio em razão de uma "obsessão com terras prometidas". Ele pediu um cessar-fogo e que a ajuda humanitária entre em Gaza sem obstáculos.