SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu a plenária da Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23) ao afirmar que ele e seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tiveram uma "excelente química" ao se encontrarem minutos antes.

A fala ocorre um dia após Washington ampliar as sanções a autoridades brasileiras em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na segunda (22), o governo americano incluiu a mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e da empresa que pertence à família do magistrado na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, criada para punir pessoas envolvidas em corrupção ou graves violações de direitos humanos.

Lula, que discursou antes de Trump, recheou sua fala com recados ao republicano sobre a disputa entre Brasil e EUA, mencionando "atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais", "agressão contra a independência do Poder Judiciário" e "ingerência em assuntos internos".

Leia abaixo o que Trump falou sobre Lula.

Nós também estamos usando tarifas para defender nossa soberania e a segurança em todo o mundo, incluindo contra nações que se aproveitaram de antigos governos americanos por décadas, incluindo da gestão mais corrupta e incompetente da história, a de Joe Biden, o sonolento.

O Brasil agora encara grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e na liberdade de nossos cidadãos americanos e outros, com censura, repressão e corrupção judicial, perseguindo críticos políticos nos EUA.

Tenho um problema em dizer isso, tenho que falar a vocês. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos, eu o vi, ele me viu, eu o vi, e nós nos abraçamos. Então eu falei: "Você acredita que vou dizer isso em apenas dois minutos?".

Na verdade, concordamos em nos encontrarmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, cerca de 20 segundos. Olhando em retrospecto, estou feliz que eu esperei, porque isso aqui [teleprompter] não está funcionando muito bem. Mas conversamos, tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana, se houver interesse.

Ele parecia um homem simpático, na verdade, ele gostou de mim, eu gostei dele. Eu só faço negócios com pessoas de quem gosto. Quando não gosto delas, não gosto delas. Mas tivemos, por pelo menos 30 segundos, uma química excelente, é um bom sinal.

Mas no passado, o Brasil taxou nossa nação injustamente. Mas agora, por causa das nossas tarifas, nós temos revidando, e estamos revidando com força. Como presidente, vou sempre defender a nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos. Então, sinto muito em dizer que o Brasil está indo mal e vai continuar indo mal. Eles só vão se dar bem quando trabalharem com a gente. Sem nós, vão fracassar, assim como outros fracassaram.