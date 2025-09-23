SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua fala, Tamim bin Hamad al-Thani defendeu a soberania dos países e o princípio da não interferência. Ele afirmou que permitir que violações continuem significa "permitir a lei da selva", em que agressores cometem crimes apenas porque podem.

O líder qatari condenou os recentes ataques de Israel a Doha, que tiveram como alvo negociadores do do grupo terrorista Hamas. Segundo ele, a ação também atingiu áreas residenciais, escolas e missões diplomáticas. Ele classificou os bombardeios como uma violação da soberania e do direito internacional, acusando Israel de praticar "terrorismo de Estado" e "genocídio em Gaza".