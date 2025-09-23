SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, usou seu discurso na Assembleia-Geral da ONU para reafirmar a "vocação profunda de paz e respeito" que seu país tem historicamente. Ao citar os "relatórios de comunidades internacionais sobre a situação em Gaza", Orsi reiterou que insta a "suspensão imediata das operações militares, da morte de civis inocentes e da liberação dos reféns" no território palestino.

Ainda reiterou sua posição "coerente e firme em relação ao princípio de autodeterminação e coexistência pacífica", ao fazer referência ao Estado palestino ?o Uruguai é um dos mais de 140 países que o reconhecem.

Segundo ele, o povo uruguaio segue com um "compromisso histórico com o multilateralismo e a manutenção da paz" em todo o mundo. Também por isso, disse crer que o país "está preparado" para ser anfitrião em uma rede de diálogo e negociação para "este objetivo cada vez mais urgente e necessário" de construção de paz e prevenção de conflitos.