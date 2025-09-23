SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, reiterou a posição de seu país contra o governo de Vladimir Putin e de "incrível solidariedade com a Ucrânia" durante seu discurso na Assembleia-Geral da ONU.

Nawrocki fez referência aos recentes ataques de drones russos em solo polonês, reafirmou que a ação "não é uma coincidência" e que o país "sempre defenderá seu território". A Rússia nega as acusações.

Segundo ele, a situação atual no Leste Europeu deve ser encarada "como um campo de batalha por princípios cujas decisões podem determinar o futuro da civilização".

O polonês afirmou que "as agressões russas contra a Ucrânia não são apenas um conflito regional", mas "um teste para saber se os princípios nos quais a ONU se baseia resistirão ao teste do tempo ou se sucumbirão ao peso das ambições imperiais e coloniais" que, segundo ele, Moscou nunca deixou para trás.

Ainda reiterou a posição polonesa de apoiar a solução de dois Estados no conflito entre Israel e Palestina, e usou o passado do país "sem histórico colonial" para garantir ser uma nação confiável para parcerias com países africanos e asiáticos.