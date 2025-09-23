BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O presidente do Chile, Gabriel Boric, defendeu a candidatura da ex-líder do país Michelle Bachelet para o cargo de secretária-geral da ONU, substituindo António Guterres em 2026.

"Oitenta anos de história sem que uma mulher tenha sido secretária-geral das Nações Unidas", disse Boric. "O Chile quer contribuir ativamente para esse esforço coletivo."

"Michelle Bachelet governou, negociou, solucionou e ouviu. Sua trajetória de vida combina empatia com firmeza, experiência com abertura e todas essas características com a capacidade executiva de decidir", continuou.