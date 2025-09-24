SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, o premiê do Japão, Shigeru Ishiba, acusou a Coreia do Norte de representar uma ameaça à paz e segurança internacionais devido ao desenvolvimento de seu programa nuclear.

O ano de 2025 marcou os 80 anos dos bombardeios atômicos sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Durante sua fala, o premiê lembrou os horrores da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e fez apelos pelo abandono das armas nucleares.

"Muitos civis perderam a vida em um instante. Mesmo aqueles que sobreviveram têm sofrido por muito tempo devido aos efeitos da radiação. O sofrimento continua até os dias de hoje, 80 anos depois.", disse ele, pedindo aos jovens e líderes globais que visitem Hiroshima e Nagasaki para "entender a realidade" das bombas atômicas.

"É a Coreia do Norte que agora está desafiando frontalmente os esforços por um mundo sem armas nucleares. Seus desenvolvimentos de mísseis representam uma grande ameaça para a paz e para a segurança internacional", acrescentou o premiê, que pediu medidas do Conselho de Segurança da ONU para conter o programa atômico norte-coreano.

Segundo ele, para manter um mundo sem guerra nuclear, o Tratado de Não Proliferação Nuclear é "a estrutura mais eficaz e realista" para esse fim. "A catástrofe nuclear que nossa nação vivenciou jamais deve se repetir."

Ishiba também criticou a falta de eficiência do Conselho de Segurança e pediu reformas. "Em muitos casos críticos, o conselho não conseguiu tomar as decisões necessárias devido ao poder de veto concedido aos membros permanentes", afirmou. "A agressão da Rússia contra a Ucrânia é o exemplo mais óbvio [da ineficiência]."