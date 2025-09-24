SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos duas pessoas foram mortas por um atirador na manhã desta quarta-feira (24) em uma unidade do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, em Dallas. Após efetuar os disparos, o sniper tirou a própria vida.

O QUE ACONTECEU

Vítimas seriam detentos sob custódia do ICE. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou no X que a motivação do tiroteio ainda é desconhecida. "Os detalhes ainda estão surgindo, mas podemos confirmar que houve vários feridos e mortos", escreveu.

Dos três baleados, dois morreram. Não há informações do estado de saúde da terceira vítima. O diretor interino do ICE, Todd Lyons, disse à CNN que todas os baleados foram levadas ao hospital. O senador do Texas, Ted Cruz, disse que ele e sua equipe estão monitorando a situação nas instalações do ICE em Dallas.

Suspeito tirou a própria vida. Segundo fontes policiais, o suspeito era um atirador de elite armado com um rifle em um telhado. O agressor, identificado pela polícia como um homem branco, teria atirado contra a própria cabeça quando os agentes se aproximaram.

Nenhum agente do ICE ficou ferido. O FBI confirmou que agentes estão no local do tiroteio.

Vice-presidente dos EUA lamentou tiroteio. Em uma publicação nas redes sociais, JD Vance chamou a ocorrência de um "ataque obsessivo à polícia" que "precisa parar". "Estou rezando por todos os feridos neste ataque e por suas famílias", escreveu Vance no X.

Essa é a terceira ocorrência com tiros em uma instalação do ICE no Texas neste ano. Em 4 de julho, um grupo atacou o Centro de Detenção de Prairieland, perto de Fort Worth, no que as autoridades descreveram como um ataque coordenado que deixou um policial local baleado no pescoço. O policial sobreviveu, e mais de uma dúzia de pessoas foram indiciadas por sua suposta participação no ataque.

Dias depois, um homem de 27 anos, foi morto pela polícia após abrir fogo contra uma instalação da Patrulha da Fronteira em McAllen. Ele estava armado com um rifle e equipamento tático. Dois policiais e um funcionário da Patrulha da Fronteira ficaram feridos, e dezenas de tiros foram trocados entre o atirador e os policiais.