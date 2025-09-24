NOVA YORK, None (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (24) que a democracia "é o que está em jogo para humanidade".

A declaração foi dada na reunião "Democracia Sempre", realizada às margens da Assembleia-Geral da ONU, no dia seguinte ao aceno do presidente Donald Trump ao brasileiro. Lula afirmou no início da fala que não iria ler o que preparou, e pediu ao presidente chileno, Gabriel Boric, que iniciou a reunião, para interrompê-lo após os quatro minutos previstos para fala de cada um dos líderes presentes.

Os Estados Unidos não foram convidados para o encontro, ao contrário do que ocorreu no ano passado.

O Brasil, um dos organizadores do evento, avaliou não haver clima para chamar o país em razão das sanções aplicadas por Trump. A leitura foi a de que não fazia sentido convidar um país que ataca a democracia de outro.

Houve cerca de 30 convidados por decisão dos organizadores ?Brasil, Espanha, Uruguai, Colômbia e Chile. Nações como Alemanha, Canadá, França, México, Noruega, Quênia, Senegal e Timor Leste estão na lista.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também deverá ser chamado como representante da União Europeia.

O Brasil falou logo após o Chile. Mesmo com a distensão na relação com EUA ocorrida nesta terça (23), Lula mandou recados em seu discurso na reunião pela democracia e ressaltou a importância de se respeitar a soberania dos países.

Na sua fala nesta terça, na Assembleia-Geral, Lula já havia enviado vários recados ao americano, falando em defesa da soberania e criticando agressões ao Judiciário nacional, os dois tiveram um breve encontro nos bastidores. Em seguida, em seu discurso, Trump disse que houve "excelente química" entre os dois e que uma nova conversa ocorrerá na semana que vem.

Na tarde desta quarta, Lula lidera, junto com Guterres, uma reunião que busca dar impulso à entrega de NDCs (a meta de descarbonização que cada país ou grupo se compromete a cumprir). A UE não deve apresentar suas metas em Nova York, o que frustra apelos da COP30, a conferência de clima da ONU que ocorrerá em Belém em novembro.

Tags:

Lula