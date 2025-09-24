SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta-feira (24), na Assembleia-Geral da ONU, que seu país nunca quis construir armas nucleares, como afirmam potências ocidentais e como sugere a agência nuclear das próprias Nações Unidas.
"Declaro mais uma vez perante esta assembleia que o Irã nunca buscou e nunca buscará construir uma bomba nuclear", afirmou o líder. "Essa é nossa crença baseada no decreto do nosso líder supremo e nossos líderes religiosos. (...) Aqueles que perturbam a paz e a estabilidade na região estão em Israel, mas é o Irã que está sendo punido."