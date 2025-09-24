SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder da Síria, Ahmed al-Sharaa, discursou durante a Assembleia-Geral da ONU após um hiato de 58 anos na presença de seu país em eventos da organização. Desde dezembro, Sharaa ?que antes usava o nome de guerra Abu Mohammad al-Jolani? afirmou que, à frente do país, abriu "caminho para o retorno de refugiados destruiu o tráfico de drogas".

O dirigente agradeceu "a todos que apoiaram a causa síria, ajudaram os sírios em suas tragédias e os acolheram em seus países", e afirmou que "a Síria deixou de ser um exportador de crises e se tornou uma oportunidade de paz para a região".

Além de expressar apoio à população de Gaza, Sharaa disse que sua liderança é baseada em uma "política estratégica clara", composta pelos pilares de "equilíbrio com a diplomacia, estabilidade de segurança e desenvolvimento econômico".