SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros em um escritório do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (24) na cidade de Dallas, no Texas, matou uma pessoa, segundo autoridades federais.

O Departamento de Segurança Interna havia divulgado uma nota afirmando que duas pessoas morreram, mas depois voltou atrás. Segundo a pasta, além da vítima, duas pessoas estão internadas em estado grave.

O autor dos disparos se suicidou em seguida. O diretor do FBI, Kash Patel, publicou uma foto no X que mostra que um cartucho com a frase "anti-ICE" que foi encontrado próximo ao suspeito.

"Embora a investigação esteja em andamento, uma análise inicial das evidências indica um motivo ideológico por trás deste ataque", afirmou Patel no post.

O atirador abriu fogo do telhado de um prédio próximo, atingindo o edifício do ICE e uma van que estava estacionada, onde as vítimas foram baleadas. Uma pessoa morreu no local. Outras duas foram levadas ao hospital com ferimentos por arma de fogo e estão em estado grave.

Agentes federais não estavam entre os atingidos, segundo autoridades; as vítimas eram pessoas que estavam detidas pelo ICE. A identidade delas não foi divulgada.

O episódio ocorreu às 6h40 do horário local (8h40 de Brasília).

O tiroteio ocorreu no escritório regional do ICE em Dallas, um prédio onde os agentes federais fazem o processamento dos detidos após a prisão, antes de eles serem transferidos para um centro de detenção de longo prazo.

As autoridades estão investigando o ataque como um "ato de violência direcionada", disse o agente especial responsável pelo escritório do FBI em Dallas, Joseph Rothrock.

"Embora ainda não conheçamos o motivo, sabemos que nossos agentes do ICE estão enfrentando uma violência sem precedentes contra eles", disse a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou em uma publicação no X. "Isso precisa parar."

"O ataque obsessivo contra as forças da lei, em particular contra o ICE, precisa parar. Estou orando por todos os feridos neste ataque e por suas famílias", escreveu o vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, em resposta a Noem.

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, disse que apoia completamente o trabalho do ICE. "Este assassinato não vai diminuir nossas operações de prisão, detenção e deportação de imigrantes", escreveu ele no X.

Este é o segundo episódio de violência em uma instalação federal de imigração no Texas nos últimos meses. Em julho, um policial foi baleado fora de um centro de detenção do ICE em Alvarado.

O ataque também ocorre duas semanas após a morte do influenciador trumpista Charlie Kirk, alvejado durante apresentação numa universidade em Utah, que gerou temores de uma nova onda de violência política nos Estados Unidos.

O governo de Donald Trump tem realizado uma série de batidas anti-imigração em larga escola ao redor do país como parte de sua política de deportação em massa. O uso de agentes do ICE para prender imigrantes sem documentação provocou ondas de protestos de democratas e ativistas liberais.

As instalações do ICE têm se tornado cada vez mais locais de conflito, com confrontos entre manifestantes e agentes federais. Uma instalação da agência na região metropolitana de Chicago, onde manifestantes se reúnem diariamente desde o início do aumento das operações anti-imigração de Trump neste mês, instalou cercas nesta semana.

Em junho, uma batida do ICE em locais onde imigrantes se reuniam para procurar emprego em Los Angeles desencadeou dias de protestos naquela cidade, a segunda maior dos EUA. Na ocasião, manifestantes entraram em confronto com a polícia, e casos de violência foram utilizados por Trump para justificar o envio de soldados da Guarda Nacional à cidade.